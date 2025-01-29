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زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب بحيرة البايكال الروسية

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واس - موسكو 0 تبليغ

  • زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب بحيرة البايكال الروسية 1/2
  • زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب بحيرة البايكال الروسية 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على بمقياس ريختر، اليوم الأربعاء، منطقة بحيرة "البايكال" بمقاطعة "إيركوتسك" الروسية.

موقع وعمق الزلزال

وذكرت المديرية العامة لوزارة الطوارئ بالمقاطعة، أن مركز الزلزال كان في مياه بحيرة "البايكال"، على بعد 36 كيلومترًا من بلدة "بولشوي جولووستنوي" في منطقة "إيركوتسك".
ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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