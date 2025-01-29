شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب بحيرة البايكال الروسية والان نبدء بالتفاصيل

موقع وعمق الزلزال

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على بمقياس ريختر، اليوم الأربعاء، منطقة بحيرة "البايكال" بمقاطعة "إيركوتسك" الروسية.وذكرت المديرية العامة لوزارة الطوارئ بالمقاطعة، أن مركز الزلزال كان في مياه بحيرة "البايكال"، على بعد 36 كيلومترًا من بلدة "بولشوي جولووستنوي" في منطقة "إيركوتسك".ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.