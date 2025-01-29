قرار لإدارة ترامب يعصف بألف طالب مصري والقاهرة تتدخل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: "ابحث عن ترامب" هذا هو لسان حال العالم في الوقت الراهن، حيث يظهر ظل الرئيس الأميركي العائد للبيت الأبيض في كثير من التفاصيل، وقرراتع تطال الجميع "سلباً وإيجاباً"، مما دفع البعض للقول إنه يحكم العالم فعلاً لا قولاً.

فقد قررت إدارة ترامب تعليق تمويل المنح الجامعية الممنوحة من الوكالة الأميركية للتنمية، لتتدخل وزارة التعليم العالي في مصر، وتحسم مصير الطلاب الملتحقين بالجامعات من خلال منح مقدمة من الوكالة الأمريكية.

وقد تم إبلاغ الطلاب بصدور قرار بتعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يوما.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات في مصر اجتماعا طارئا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأميركية بالقاهرة لبحث حل مشكلة الطلاب المستفيدين من المنح الأمريكية.

1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس

ناقش الاجتماع مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وموقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة 877 طالبًا على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، و200 طالب بالجامعة الأميركية بالقاهرة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه حرصا منا على مستقبل الطلاب سوف تلتزم كل جامعة بكافة المخصصات و المصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لطلاب المنح حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

وتعهد وزير التعليم العالي أنه "ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية".

تحمل نفقات الطلاب

وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة والبالغ عددهم 200 طالب خلال الفصل الدراسي الثاني مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.

وحول ما أثير على منصات التواصل الاجتماعي حول إقدام إدارة الجامعة الأمريكية على إخراج طلاب المنح من أماكن إقامتهم لمدة 90 يومًا، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبدالغفار أن ما أثير مجرد شائعات وأن "إدارة الجامعة الأمريكية تعهدت بتحمل نفقات طلاب المنح بداخلها".

الجامعات المصرية تتكفل بكامل المنحة

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة لباقي الجامعات سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة لن يتضرر أي طالب يدرس ضمن المنح المقدمة، وأن الجامعات "ستتكفل بكامل المنحة" سواء على مستوى مصاريف الدراسة أو الإقامة.