هذه الشقراء "صوت أميركا" و"لسان ترامب".. فمن هي؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: ظهرت كارولين ليفات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، والتي يطلق عليها أيضاً "المتحدثة باسم ترامب" للمرة الأولى في مؤتمرها الصحفي الأول، لتصبح رسمياً أصغر متحدث باسم البيت الأبيض في التاريخ.

مجلة نيوزويك الأميركية سلطت الضوء على "صوت أميركا القوي الجميل" في آن واحد، وهو توجه عام للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انحصرت اختياراته لعناصر إدارته وفقاً لمقومات تجميع بين قوة الأداء وجمال المظهر، من أجل تقديم صورة براقة عن أميركا في العهد الترامبي الثاني.

في حين أنه من غير الواضح عدد المرات التي ستعقد فيها ليفات إحاطات صحفية، فإن دورها يأتي وسط تاريخ من التفاعلات الصحفية المتقطعة في ظل إدارة ترامب. ومن بين أمناء الصحافة السابقين لترامب شون سبايسر وسارة هاكابي ساندرز وستيفاني جريشام وكايلي ماكناني ، مع تجنب جريشام بشكل ملحوظ الإحاطات الصحفية المنتظمة.

أصغر من المتحدث باسم نيكسون

ليفات رسمياً هي أصغر من يشغل هذا المنصب، متجاوزة رونالد زيجلر، الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا عندما خدم في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون. وكان دور السكرتير الصحفي يتضمن تقليديًا إحاطات يومية، على الرغم من أن فترة ولاية ترامب الأولى شهدت تفاعله المباشر مع الجمهور من خلال التجمعات ووسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزًا في كثير من الأحيان التفاعلات الصحفية التقليدية.

ما الذي يجب أن تعرفه

وحظيت ليفات، التي عملت سابقًا متحدثة باسم حملة دونالد ترامب الانتخابية ومرحلة انتقاله، بإشادة الرئيس السابق عندما أعلن عنها كسكرتيرة صحفية له بعد فوزه في الانتخابات، ووصفها ترامب بأنها "ذكية، وقوية، ولديها قدرة عالية على التواصل"، معربا عن ثقته في قدرتها على إيصال رسالة الإدارة إلى الجمهور.

وقد أتاح يوم الثلاثاء إلقاء نظرة أولى على دور ليفات حيث قضت نحو 47 دقيقة في الإجابة على أسئلة من الصحفيين في البيت الأبيض حول تأثير تجميد المنح والقروض الفيدرالية والأيام الأولى لجهود الإدارة في الترحيل الجماعي.

من هي كارولين ليفات؟

شغلت ليفات في السابق منصب السكرتيرة الصحفية الوطنية لترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024. كما كانت أيضًا المتحدثة باسم فريقه الانتقالي، وخلال الإدارة الأولى لترامب، كان ليفات مساعدًا للسكرتير الصحفي وكاتبًا رئاسيًا.

بعد أن خسر ترامب إعادة انتخابه في عام 2020، أصبحت ليفات مدير الاتصالات للممثلة الجمهورية إليز ستيفانيك من نيويورك في عام 2021. وقد رشح ترامب ستيفانيك لتشغل منصب السفيرة الأمريكية القادمة لدى الأمم المتحدة .

في عام 2022، ترشحت ليفات للكونغرس في الدائرة الأولى في نيو هامبشاير، فازت بترشيح الحزب الجمهوري لكنها خسرت الانتخابات العامة أمام الديمقراطي كريس باباس.

كارولين ليفات.. التعليم

قبل انضمامها إلى ترامب في البيت الأبيض، التحقت ليفات بكلية سانت أنسيلم، وهي مدرسة للفنون الليبرالية في مانشستر، نيو هامبشاير، بمنحة رياضية، وتخرجت في عام 2019 بدرجة البكالوريوس في السياسة والاتصالات.

أثناء حصولها على شهادتها الجامعية، تطوعت ليفات في معهد نيو هامبشاير للسياسة. بالإضافة إلى ذلك، كطالبة خلال انتخابات عام 2016، بدأت العمل لدى قناة فوكس نيوز ، وفقًا لما ذكره موقع بوليتيكو.

راتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض

ولم يتضح بعد الراتب المحدد الذي تتقاضاه ليفات، ووفقا للبيت الأبيض، فإن السكرتيرين الصحافيين السابقين لترامب شون سبايسر وسارة هاكابي ساندرز تقاضيا 179.700 دولار و165.000 دولار على التوالي.

الزوج نيكولاس ريتشيو

وبعيدًا عن مسيرتها السياسية، تزوجت ليفات من نيكولاس ريشيو بعد خطوبتها في يوم عيد الميلاد عام 2023. وفي حين أنه من غير الواضح متى تزوجا رسميًا حيث أبقاهما الأمر سرًا، فإن ليفات كتبت كلمة "زوجة" في سيرتها الذاتية على إنستغرام .

يدير ريتشيو شركته العقارية الخاصة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، ووفقًا لموقع Seacoastline.com، بدأت مسيرة ريتشيو المهنية عندما كان يقود سيارته عبر أحد أحياء هامبتون بيتش، نيو هامبشاير، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما لاحظ أن المباني كانت متهالكة وتحتاج إلى تجديد.

بحلول عام 2005، اشترى ريتشيو 15 مبنى بما في ذلك 70 وحدة سكنية. وهو يمتلك الآن عقارات تمتد من بوسطن إلى جبال وايت.

وأنجبت ليفات لاحقًا طفلها الأول، وهو صبي أسمته نيكولاس، قبل ثلاثة أيام من إصابة ترامب في محاولة اغتيال في بنسلفانيا في تموز (يوليو) الماضي.

ماذا يقول الناس؟

في تصريح لنيوزويك في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، قال الرئيس دونالد ترامب: "قامت كارولين ليفات بعمل رائع كسكرتيرة صحفية وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستعمل كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن ليفات خلال آخر إحاطة إعلامية لها: "أتمنى لها كل التوفيق. إنها وظيفة رائعة، وفرصة مذهلة للوقوف على هذه المنصة، خلف هذه المنصة، والتحدث معكم جميعًا، والتحدث نيابة عن هذا الرئيس، رئيس الولايات المتحدة. لا يوجد شيء مثل ذلك. وآمل أن تستمتع بالوظيفة".