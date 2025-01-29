شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: مساعدات مصر لغزة يعكس دورها الإنسانى والإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إطلاق مصر أكبر قافلة مساعدات شاملة لدعم أهالي غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين، يعد تأكيدا جديدا على التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية، خاصة تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظروف إنسانية قاسية في ظل التصعيد المستمر، كما أنها تبرز دور مصر المحوري كدولة قائدة في دعم استقرار المنطقة وتعزيز قيم التضامن الإنساني.

وأوضح الدكتور فرحات، أن إطلاق القوافل الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها، سواء داخل مصر أو خارجها ،مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل دائما على تسخير إمكانياتها لمساندة الشعوب الشقيقة في الأوقات العصيبة مشيرا إلى أن هذه القافلة ليست مجرد إجراء رمزي، بل هي رسالة قوية للعالم تعكس التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية وتوفير الحماية والرعاية الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أوسع تعتمدها الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا أن ما يحدث في غزة لا يخص الفلسطينيين وحدهم، بل هو اختبار حقيقي للقيم الإنسانية المشتركة مؤكدا أن مصر، بقيادتها ومؤسساتها وشعبها، تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتواصل القيام بدورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني.

كما أشاد فرحات بالدور المهم لصندوق "تحيا مصر" في تنظيم وإدارة هذه القافلة، مؤكدا أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو نموذج يحتذى به لتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية و مثل هذه المبادرات تعزز صورة مصر كدولة تسعى دائمًا إلى مد يد العون للشعوب المحتاجة.

وأكد فرحات أن مصر ستظل داعما أساسيا للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الدور الإنساني الذي تقوم به مصر اليوم في دعم القضية الفلسطينية هو امتداد لتاريخ طويل من الدعم والمساندة، مشددا على أن مصر ستواصل دورها كركيزة أساسية للاستقرار والسلام في المنطقة.