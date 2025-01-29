شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوعى يصدر قرارا بتعيين حازم الملاح رئيسا للجنة الصحافة والاتصال والان مع تفاصيل الخبر

اصدر الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعى قرارا بتعيين الكاتب الصحفي حازم الملاح رئيسا للجنة الصحافة والاتصال بالحزب .

ومن الجدير بالذكر أن حازم الملاح يعمل صحفي وعضو بنقابة الصحفيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب، وله خبرة طويلة في العمل الأهلي والقطاع الحكومي، وعضوا بالمجلس الاعلي للثقافة ( لجنة الشباب) ونائب رئيس مجلس أمناء مدارس القومية بالعجوزة، وعمل في وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 2016- 2022 وكان مسئولا عن برنامج أطفال بلامأوي .

كما انه باحث ماجستير بكلية الدراسات الافريقية العليا ( قسم لغات افريقية)، ومحكم مشروعات طلاب صحافة في عدد من الجامعات المصرية ومحاضر بهئية قصور الثقافة كما انه عضو جمعية عمومية برابطة خريجي جامعة القاهرة.

وشارك الملاح في تغطية احداث ومؤتمرات دولية منها قمة عدم الانحياز والقمة العربية ،كما انه عضو مجلس إدارة في اكثر من جمعية أهلية ومتطوع في العديد من المبادرات منذ 20عاما، بالإضافة الى انه تم تكريمه من العديد من الجهات منها مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعي نتاج جهوده في المجتمع المدني والتنمية، وحصل علي دورات استراتيجية الامن القومي والتفاوض وصناع القرار باكاديمية ناصر العسكرية.