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الصومال: مقتل عناصر إرهابية خلال عمليات عسكرية

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الصومال: مقتل عناصر إرهابية خلال عمليات عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل عناصر من المليشيات الإرهابية خلال عملياته العسكرية الجارية في محافظة «هيران»، مشيراً إلى أنه كبد المليشيات الإرهابية خسائر فادحة في المحافظة الواقعة بوسط البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الحكومية «صونا» عن قائد الفرقة الـ27 من الجيش الصومالي، العقيد عبدالله عمر، أن العمليات العسكرية المتواصلة في المحافظة أسفرت أيضاً عن «تدمير قواعد عدة للإرهابيين والاستيلاء على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وتحرير مناطق مهمة في المحافظة».
 ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الجيش الصومالي عملياته العسكرية الرامية لتعقب ميليشيات جماعة «الشباب» والقضاء عليها وسط الصومال وجنوبه، بالتعاون مع قوات محلية وبعض شركاء الصومال الدوليين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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