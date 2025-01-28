قتيلان بانفجار لغم بشمال غرب سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

لقي مدنيان سوريان، حتفهما، أمس، إثر انفجار لغم أرضي جنوبي إدلب في شمال غرب البلاد. وذكر الدفاع المدني السوري، على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن مدنيين شقيقين قتلا إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام السابق، وقع في قرية أبو دفنة بريف مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب أمس. وأضاف أن فرقه تفقدت المكان، وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين، مشيراً إلى أن تهديدات مخلفات الحرب والألغام تسرق أرواح المدنيين، وتتسبب بإصابات بالغة بينهم، وتقوض الأنشطة الزراعية وعودة المدنيين لمنازلهم بمناطق سورية واسعة.