شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: الرئيس السيسي أكد مرارا رفضه للتهجير.. وحديث التهجير مشروع صهيوني قديم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، المحلل السياسي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقًا على المكالمة المزعومة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي زعم فيها ترامب طرح فكرة "تهجير" سكان غزة إلى مصر، إن المصدر المصري المسؤول كان واضحًا وحاسمًا في نفيه لهذه المزاعم، مما يعكس أنه لا يوجد أي توافق بخصوص ما طرحه ترامب.

وأضاف الزيات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الفكرة التي طرحها ترامب غير قابلة للتحقيق، ومع ذلك يتوقع موافقة مصر عليها، مردفا: "ترامب يروج لفكرة غير قابلة للتطبيق، ولو كان هناك أي اتصال مع الرئيس السيسي، لكان قد تم الإعلان عنه رسميًا. والرئيس السيسي أكد في مناسبات عدة رفضه التام لفكرة التهجير".



وأشار الزيات إلى أن نقل الفلسطينيين فكرة تعود إلى مشروع صهيوني قديم، ومصر لن تسمح بتحقيقها، مضيفا: "التلويح بفكرة المساعدات غير قابل للتنفيذ، حيث إن المساعدات الأمريكية جزء من اتفاقية السلام. الضغوط الاقتصادية تمارس على مصر بشكل يومي، ولم تتوقف، وحتى لو وصلت إلى فرض عقوبات اقتصادية، فإن مصر ستتحملها".

وأكد الزيات على ضرورة وجود موقف عربي استباقي موحد لرفض هذه الفكرة التي يروج لها ترامب، مشددًا على أن "مصر كانت دائمًا حريصة على القضية الفلسطينية".

وأوضح الزيات أن أسلوب ترامب في طرح الصفقات معروف بأنه يرفع السقف بشكل مبالغ فيه دون إدراك منطق التطبيق، قائلاً: "ترامب دائمًا يعلي السقف في الصفقات دون النظر إلى إمكانية تحقيقها على أرض الواقع".

واختتم الزيات تصريحاته بالإشارة إلى أن الفلسطينيين يدركون جيدًا حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوقهم، مما يجعل أي محاولات لفرض حلول غير عادلة أمرًا غير قابل للتنفيذ، قائلاً: "الفلسطينيون أدركوا أن مصر حريصة على القضية الفلسطينية".