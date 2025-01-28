شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديموقراطى يعلن تنظيم قافلة لدعم غزة ورفض التهجير.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع عدد من ممثلي الأحزاب والنقابات والسياسيين اليوم بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتمت مناقشة الترتيبات العملية المتعلقة بتوجه وفد شعبي لرفح دعمًا للشعب الفلسطيني و رفضاً لتهجير الفلسطنيين و تصفية القضية الفلسطنية .



اتفق الحاضرون على أن يتم التحرك يوم الجمعة القادم لتوجيه رسالة من الشعب المصري للعالم كله برفض المصريين لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض المصريين جميعهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.



كما اتفق الحضور على أن يضم الوفد ممثلين عن الأحزاب والنقابات، والقوى السياسية، وأن يتم اختيار لجنة للتنظيم تقوم بإعداد كافة الأمور التنظيمية والترتيبات اللوجيستية. بالإضافة للتنسيق مع الجهات المختلفة التي دعت للتوجه للمعبر.



واتفق الحاضرون أن يشارك الجميع، تحت شعار واحد ولهدف واحد التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.