شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب وهبة: مصر ستظل داعمة ومساندة لشعب فلسطين ولم ولن تقبل التهجير والان مع تفاصيل الخبر

استنكر النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب

في مجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذبًا بدعوى الاتفاق مع مصر والأردن على استقبال سكان غزة لمدة قريبة أو بعيدة الأجل، الأمر الذي نفته مصر جملة وتفصيلًا، موضحًا أن الرئيس الأمريكي يحاول الضغط لقبول مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية لصالح الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي لم ولن تقبله مصر تحت أي ظرف كان.

الجمهوري

وأكد وهبة، في بيان، أن الرد المصري حاسم وحازم في هذا الملف، فمصر ستظل داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية مدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مقدمة كافة أوجه التعاون والمساعدة للأشقاء في غزة لمواجهة تحديات الحرب والمعاناة الإنسانية التي لاحقتهم جراء الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة واعتداءات قوات الاحتلال على المدنيين العُزل والمرضى والأطفال والنساء والشيوخ.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على مدار التاريخ وقرابة 8 عقود كانت ومازالت وستظل مدافعة عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض كافة الممارسات التي تهدد باتساع رقعة الصراع في المنطقة بما يزعزع الأمن والاستقرار وينذر بكارثة تهدد الأمن القومي عبر الحدود المصرية وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع النائب إيهاب وهبة قائلاً:" إن هذه الضغوط الدولية تشكل تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تفرض على الجميع في الجبهة الداخلية الاتحاد والتعاون والاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية والتحلي بالوعي لردع كافة المحاولات التي تتربص بأمن مصر القومي ومكانتها الدولية، مشددًا على أن مصر لا تقبل الوصاية أو تلقي الأوامر من أحد، فهي دولة ذات سيادة مستقلة وسيدة قرار ذاتها على كافة المستويات.