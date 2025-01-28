شكرا لقرائتكم خبر عن "لحماية الدولة".. ترامب يجدد تهديده بفرض رسوم على واردات أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أشباه الموصلات والأدوية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد زيادة الرسوم الجمركية المنتظر فرضها على مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية بنسبة أعلى بكثير من 2.5%.وذلك في أحدث حلقة من مسلسل إشاراته إلى اعتزامه فرض رسوم واسعة النطاق لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الأمريكية.وقال ترامب للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء أمس: " لقد وضعت في ذهني ما سيكون عليه الأمر ولكنني لم أقرره بعد، لكنه سيكون كافيا لحماية بلدنا".وردا على سؤال عن تقرير يقول إن وزير الخزانة المعين سكوت بيسنت يفضل البدء بفرض رسوم عامة على الواردات الأمريكية بنسبة 2.5%، قال ترامب إنه لا يعتقد أن بيسنت يؤيد هذا وهو نفسه لن يفضله، مضيفا أنه يريد رسوم أعلى كثيرا من 2.5%.كان ترامب يتحدث مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء رحلة العودة من فلوريدا إلى واشنطن، حيث تعهد بفرض رسوم على قطاعات محددة ومنها أشباه الموصلات والأدوية والصلب والنحاس والألومنيوم.كما أشار بقوة إلى إمكانية فرض الرسوم على السيارات الواردة من كندا والمكسيك وهما الدولتان اللتان هدد بفرض رسوم على منتجاتهما بنسبة 25% بحلول أول فبراير المقبل.وصرح ترامب في خلال اجتماع للأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا "مع زيادة الرسوم على الواردات من الدول الأخرى، ستنخفض الضرائب على الأمريكيين وسيعود عدد ضخم من الوظائف والمصانع إلى الوطن.. تذكروا كلمة الرسوم سنحمي شعبنا وشركاتنا وسنحمي بلدنا بالرسوم".