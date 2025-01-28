شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: انفراجة غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف حقوق الإنسان يشهد انفراجة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص ملف الحقوق والحريات، ولعل عرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جهود مصر فى الملف بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة، يعكس حجم الجهد المصري فى واحد من أهم وأبرز الملفات على وجه التحديد.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت ملف حقوق الإنسان اهتماما غير مسبوق، بالإضافة للعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين، قائلا:" ملف حقوق الإنسان يشهد دعم غير مسبوق، وتعزيز المفهوم الشامل ليشمل توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات من صحة وتعليم والحق في السكن الملائم وغيرها".

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن قانون تنظيم لجوء الأجانب من التشريعات المهمة الداعمة لملف حقوق الإنسان بقوة، إضافة للتنوع السياسي والحزبي، ولعل الحوار الوطني من أبرز الدلائل التي تؤكد حقوق الإنسان والتنوع السياسي والحزبي، الانفراجة الكبيرة فى الصحف والمحطات والقنوات الفضائية وغيرها من الملفات والقضايا التي عملت الدولة ولا تزال على تعزيزها بداية من بيئة تشريعية تتسق مع التزامات مصر الدولية، وتتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مرورا بالحق فى توفير حياة كريمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.