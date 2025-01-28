شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر قطعت خطوات جبارة لتعزيز حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بالتقرير الصادر بجلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وقال سيد سمير، إن التقرير يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكداً على أهمية هذه الجلسة كفرصة لتبادل الآراء والخبرات مع المجتمع الدولي، ما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.

كما أشار النائب إلى أن الاستعراض الدوري الشامل يُظهر التزام مصر بالتعاون مع المنظمات الدولية، ويعكس رغبتها في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذه الخطوات تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، موضحا أن الدولة المصرية قطعت خطوات جبارة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية.