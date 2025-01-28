روسيا تخطط للوصول إلى 650 قمرًا صناعيًا حول الأرض بحلول عام 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، عن مخطط روسي يستهدف زيادة عدد أقمارها الصناعية إلى 650 قمرًا صناعيًا بحلول عام 2030.. وقال المدير العام للوكالة يوري بوريسوف:إن لديهم خطة طموحة لإنشاء ما وصفه بـ “كوكبة فضائية حكومية” مكونة من 650 قمرًا صناعيًا، دون احتساب الأقمار الصناعية للأغراض التجارية.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الهدف من المشروع، تعزيز مجال الفضاء التكنولوجي، ما يضمن توفير خدمات متقدمة تشمل الملاحة ومراقبة الأرض”، موضحًا أن خطط تجربة المرحلة الأولى تتكون من صاروخ “أمور- إس بي جي” متعدد الاستخدام، وسيجري تنفيذها بين عامي 2025 و 2028 في خطوة تعكس مساعي روسيا لتطوير منظومات إطلاق مبتكرة.

ولفت النظر إلى أن روسيا تحتل المركز الثالث عالميًا في تطوير الكوكبات الفضائية الوطنية، إذ تضم كوكبتها الحالية 288 قمرًا صناعيًا، وشهد عام 2024 إطلاق 99 مركبة فضائية جديدة كان من بينها القمر الصناعي “ريسورس- بي” الذي أطلق نهاية العام الماضي.

من جانبها، قالت نائب مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية أولجا فيلكوفا: إن السجل الفضائي الوطني الروسي سجل 129 جهازًا فضائيًا خاصًا خلال عام 2024، مبينة أن المعلومات الواردة من الشركات الخاصة تؤكد أن عدد الأقمار الصناعية الخاصة في روسيا سيبلغ بحلول عام 2030 نحو 1000 قمر صناعي”.

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