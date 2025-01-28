قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مناطق في رام الله و بلدة قفين شمال طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطنيينة ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا وبلدة دير دبوان شرق رام الله، وقرية شقبا غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت شوارعها وحاراتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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