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أستراليا تدين الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت أستراليا الهجوم الذي استهدف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بجمهورية السودان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأعرب مساعد وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس عن إدانته للهجوم، محذرا من عواقب استمرار النزاع وتأثيره على المدنيين، مؤكدا دعوة أستراليا لجميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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