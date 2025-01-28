"المؤتمر": الدولة حققت نجاحا ملموسا فى تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

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أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام القاهرة، بالتقرير الذى عرضته مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا أن مصر حققت نجاحًا ملموسًا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، على مدار السنوات الأخيرة، موضحًا أن ذلك جاء استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة استطاعت توفير المناخ الإيجابي لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، الذي يشمل كافة الفئات المجتمعية من الأطفال والمرأة والشباب وأيضاً كبار السن، وتوفير الحياة الكريمة لهم، موضحًا أن الجهود التى قدمتها الدولة من بنية تشريعية ومبادرات صحية وتعليمية، تؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها لتكريس المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بتطبيق كافة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تمكنت من إحداث تغيير جذري في ملف حقوق الإنسان في مصر طبقًا للمعايير الدولية.

واستعرض نائب رئيس حزب المؤتمر، عددا من القرارات المهمة التي أثبتت إيمان القيادة السياسية بأهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل الوطنى، واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة لتفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، وأيضا مناقشة مجلس النواب حاليا لمشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند إقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.