شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: خطاب مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان يتسم بالشفافية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد بأن خطاب الدولة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتسم بالشفافية ويؤكد عزم الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إلى أن خطاب مصر من خلال الوزير محمود فوزي يؤكد على أن مصر تسير في كل الاتجاهات تشريعيا وتنفيذيا وسياسيا لتحقيق أداء أفضل في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف عناني أن التعديلات المقترحة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأجانب تؤكد عزم الدولة توفير ضمانات أكثر حماية لحقوق المواطنين واللاجئين.

وأضاف الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، بأن انطلاق الحوار الوطني أعطي مساحة أكبر لكل ألوان الطيف السياسي للتعبير عن برامجهم وأهدافهم، مؤكدا أن مصر من خلال ما تتخذه من خطوات جنبا إلى جنب ما هو موجود من اتساع المساحات الإعلامية يؤكد على أن هناك إنجازا كبيرا في مجال حقوق الإنسان والمواطنة.