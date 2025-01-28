بريطانيا: لا خطط لتغيير تعريف التطرف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن وزير بريطاني أن لا خطط حكومية في المملكة المتحدة لتغيير تعريف التطرف أو تعديله.

وجاء كلام الوزير بعد أن ذكرت مراجعة مسربة لوزارة الداخلية أن نهج المملكة المتحدة في التعامل مع التطرف يجب أن يستند إلى السلوكيات المثيرة للقلق وليس الإيديولوجيات.

ويشمل ذلك نشر المعلومات المضللة، والتأثير على العنصرية، والمشاركة في "ثقافة فرعية على الإنترنت تسمى المجال الذكوري"، وفقًا لمؤسسة الأبحاث Policy Exchange، التي حصلت على نسخة من المراجعة.

تحليل

وقالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر في أغسطس/آب إنها وجهت وزارة الداخلية لإجراء "سباق تحليلي سريع بشأن التطرف" لرسم خريطة الاتجاهات ومراقبتها وإبلاغ نهج الحكومة.

ويوصي التقرير المسرب بإلغاء قانون الممارسات للحد من عدد "حوادث الكراهية غير الإجرامية" المسجلة، ويطرح فكرة إنشاء جريمة جديدة تتمثل في إجراء "اتصالات ضارة" عبر الإنترنت، وفقًا لـ Policy Exchange.

ويقول التقرير إن مزاعم الشرطة "ذات المستويين" هي مثال على "رواية متطرفة يمنية".

وقال مركز الأبحاث إن المراجعة تسرد "السلوكيات والأنشطة المثيرة للقلق" و"المعتقدات المتطرفة الضارة" بما في ذلك كراهية النساء والعنف ضد النساء والفتيات و"التعلق الشديد بالدماء والعنف دون الالتزام بأيديولوجية متطرفة".

كما تسرد "نشر المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة"، و"التأثير على العنصرية والتعصب" والمشاركة في "ثقافة فرعية على الإنترنت تسمى المجال الذكوري".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إن سباق مكافحة التطرف سعى إلى تقييم شامل للتحدي الذي يواجه بلدنا ووضع الأساس لنهج جديد لمعالجة التطرف - حتى نتمكن من منع الناس من الانجراف نحو الأيديولوجيات الكراهية.

وقال "يتضمن هذا معالجة الإسلاموية والأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، والتي هي الأكثر بروزًا اليوم ولم يتم الاتفاق رسميًا على النتائج التي توصل إليها سباق مكافحة التطرف من قبل الوزراء ونحن نفكر في مجموعة واسعة من الخطوات التالية المحتملة الناشئة عن هذا العمل".

سؤال عاجل وجواب

وفي جلسة مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، طرح وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب سؤالاً عاجلاً حول مراجعة التطرف التي تم تسريبها، ورد وزير الأمن دان جارفيس بأن الحكومة رفضت ما تم تسريبه.

وفي إجابته على السؤال العاجل، قال السيد جارفيس إن "العديد من الوثائق يتم إنتاجها عبر الحكومة كجزء من العمل المفوض الذي لم يتم تنفيذه ولا يشكل سياسة حكومية".

واضاف: "لم يوص هذا العمل بتوسيع تعريف التطرف، ولا توجد أي خطط للقيام بذلك ولم تكن هناك قط." ويقول إن الوثائق المسربة "لم تكن سياسة حكومية حالية أو جديدة".

التطرف

ويؤكد السيد جارفيس أن التطرف الإسلامي الذي يتبعه التطرف اليميني المتطرف يشكلان "أعظم التهديدات التي نواجهها".

ومع ذلك، يقول "إننا بحاجة إلى المزيد من العمل بشأن أولئك الذين ينجذبون إلى الأيديولوجيات المختلطة والشباب المهووسين بالعنف".

وقال وزير الأمن: "لقد كان هناك ارتفاع مقلق في عدد الحالات التي تنطوي على مراهقين ينجذبون إلى التطرف، بما في ذلك التطرف الإسلامي والتطرف اليميني المتطرف والأيديولوجية المختلطة والمربكة والهوس بالعنف."

ويشمل هذا "زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد الأشخاص دون سن 18 عامًا الذين يتم التحقيق معهم بتهمة التورط في الإرهاب".

وفي الأخير، قال الوزير جارفيس تمت إحالة 162 شخصًا إلى برنامج مكافحة الإرهاب Prevent في العام الماضي بسبب "مخاوف تتعلق بمذابح المدارس".