أمازون تبدا خدمات التوصيل بطائرات مسيّرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة (أمازون) طرح خدمة التوصيل بطائرات بدون طيار - Prime Air وستكون المملكة المتحدة جزءا من التجربة.

وحسب تقارير نشرت، اليوم الثلاثاء، في مواصع ووسائل إعلام بريطانية، اختارت (أمازون) بلدة دارلينغتون الواقعة في تيسايد بمقاطعة دورهام البريطانية قاعدة للانطلاق، بشرط الحصول على إذن التخطيط والموافقة على الرحلات الجوية.

وقالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة إن خدمة الطائرات بدون طيار، المسماة Prime Air، تعمل بالفعل في موقعين في الولايات المتحدة، حيث تقوم بتسليم الطرود في 60 دقيقة أو أقل باستخدام أسطول من الطائرات بدون طيار المصممة والمبنية والمشغلة من قبل أمازون.

وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب تخطيط لبناء عمليات الطيران بطائرات بدون طيار في مركزها للتنفيذ على مشارف دارلينغتون، وكانت تسعى للحصول على موافقة من هيئة الطيران المدني (CAA) للرحلات الجوية.

وقالت أمازون إنها "مستعدة ومتحمسة لجعل توصيل الطائرات بدون طيار حقيقة لعملائنا في المملكة المتحدة"، بدءًا من بلدة دارلينغتون الواقعة في تيسايد.

وقال متحدث باسم الشركة: "لقد بنينا خدمات توصيل آمنة وموثوقة بطائرات بدون طيار في أماكن أخرى من العالم بالشراكة الوثيقة مع الجهات التنظيمية والمجتمعات التي نخدمها، ونحن نعمل على القيام بنفس الشيء في المملكة المتحدة".

رحلات أولية

وأضافت أمازون: "نعلن أن شركة Prime Air تتخذ خطوات لبدء التخطيط للرحلات الأولية من مركزنا في دارلينغتون. في حين لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، فهذه خطوة مثيرة إلى الأمام."

وقالت الشركة إنه بمجرد حصولها على تصريح التخطيط وموافقة هيئة الطيران المدني، ستبدأ في توظيف الموظفين لإطلاق خدمة التوصيل بطائرات بدون طيار.

كما تعهدت بالتواصل مع المجتمع المحلي للحصول على ردود الفعل، وستعقد حدثًا مجتمعيًا في بداية الشهر المقبل.

وقال عمدة تيس فالي بن هوتشين إنه عمل بشكل وثيق مع أمازون ومطار تيسايد الدولي على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية في المشروع.

وقال: "أنا سعيد لأن تيسايد ستصبح موطنًا لأول خدمة توصيل بطائرات بدون طيار من أمازون في المملكة المتحدة".

واضاف: "في تيسايد، نفعل الأشياء بشكل مختلف. نقول نعم عندما يقول الآخرون إنه صعب للغاية. نحن إيجابيون وطموحون ونحقق ما نصبو إليه.

وقال هوتشين: "نحن نستغل الفرص والتفاؤل الذي توفره ثورة التكنولوجيا - لذا فليس من المستغرب أن تختار أمازون دارلينجتون كموقع لإطلاق برايم إير في المملكة المتحدة.

وقال: "لقد عملنا بلا كلل مع أمازون لإحضار هذه الخدمة الأولى في المملكة المتحدة إلى تيسايد والتي ستدعم الوظائف عالية الجودة، وتوفر استثمارات حيوية بملايين الجنيهات الاسترلينية في اقتصادنا المحلي وتدفع النمو في تيسايد ودارلينجتون وهارتلبول.

وختم عمدة تيس فالي قائلا: "يتحرك العالم بوتيرة سريعة - وإذا لم نواكبها، فسوف نتخلف عن الركب. إذا لم تكن الأول، فأنت الأخير."

يشار إلى أن أمازون تعمل على تطوير أنظمة توصيل الطائرات بدون طيار منذ عدة سنوات وقد اختبرت سابقًا عمليات توصيل الطائرات بدون طيار في المملكة المتحدة، حيث قامت بأول عملية توصيل (برايم إير) ذاتية القيادة في كامبريدجشاير في عام 2016 خلال تجربة.