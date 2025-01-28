القاهرة: ترامب لم يتصل بالسيسي.. فهل كذب الرئيس الأميركي؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أكد مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى،الثلاثاء، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام، من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية المقربة من مراكز صناعة القرار في مصر.

وذكر المصدر في تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" أن أي اتصال هاتفي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتم الإعلان عنه وفقًا للمتبع مع رؤساء الدول.

وشدد المصدر المسؤول على أنه كان يجب تحري الدقة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.

هل كذب ترامب؟

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإثنين، لكنه رفض أن يقول بشكل مباشر ما إذا كان للسيسي رأي في استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين.

وقال ترامب: "أود أن أفعل ذلك- أتمنى أن يأخذ بعضًا منهم، فنحن نساعدهم كثيرًا، وأنا متأكد من أنه يستطيع مساعدتنا، إنه صديق لي".

وأضاف: "إنه في جزء صعب للغاية من العالم، لأكون صادقًا، كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه يستطيع القيام بذلك".

وبذلك يقف الملايين في العالم العربي، بل والعالم في حيرة من أمرهم، فهل كذب الرئيس الأميركي فيما قاله عن اتصاله فعلياً بنظيره المصري؟ أم أن المصدر المصري الذي نفى هذا الاتصال لم يعلن عن الحقيقة؟.

وقال ترامب أنه يخطط للتحدث "في المستقبل غير البعيد" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي قال إنه "سيأتي إلى هنا للقاء معي"، وعندما سُئل عن موعد زيارة نتنياهو لواشنطن، قال ترامب: "قريبًا جدًا".

يذكر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال في مؤتمر صحفي في عمّان إن "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ورفضنا للترحيل ثابت ولا يتغير"، فيما ذكرت وزارة الخارجية المصرية أيضا أن مصر ترفض "ترحيل أو تشجيع نقل أو إبعاد الفلسطينيين من أرضهم".