شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديات صحفيى الحروب فى مناطق النزاعات".. فى حوار مفتوح بالصحفيين الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين حوارًا مفتوحًا تحت عنوان "تحديات صحفيى الحروب فى مناطق النزاعات وسبل المواجهة"، يشارك فى الحوار ممثلون عن دول العراق، وفلسطين، وسوريا، والسودان، واليمن، ولبنان، ومدرب الصحافة الحربية وإدارة المخاطر أحمد العميد.



كانت نقابة الصحفيين بكل قوة أدانت موقف الرئيس الأمريكى ترامب وتصريحاته اليوم، التى تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت النقابة أن مثل هذه التصريحات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية، التى تؤكد حقه فى إقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأشادت نقابة الصحفيين بصمود الشعب الفلسطينى فى غزة، وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها تحت أى دعوى، مؤكدة دعمها الموقف الرسمى المصرى، الذى عارض منذ بداية العدوان مخطط التهجير، وإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أرضهم (قسرًا، أو طوعًا) كطريق لتصفية القضية، الذى أعلنت عنه مؤسسات الدولة فى أكثر من مناسبة.