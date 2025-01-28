شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تصريحات ترامب عن التهجير مرفوضة والأمن القومى المصرى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن انتهاك لسيادة البلدين، وأن مصر قيادة وشعبا لم ولن تسمح بأى مخططات تهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، قائلا:" ندعم قرارات القيادة السياسية لحماية الأمن القومى ورفض تهجير الفلسطينيين تحت اى مسمى".

وأوضح القطامى، أن تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومى المصرى والعربى، ولهذا فإن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تقف بالمرصاد لأى ضغوط دولية تسعى لفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدا على موقف مصر الثابت تجاه بعض قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية،قائلا:" مصر تدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وترفض أية محاولات الغرض منها تصفية القضية، ورفض التعدى على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التصريحات غير المسئولة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وتعد انتهاك لحقوق وسيادة الدول، وأن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر، مؤكدا على الموقف الراسخ والثابت بشأن رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وأعلن النائب عن دعم كل فئات الشعب المصرى للقرارات الحكيمة التى تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومى المصرى وفى نفس الوقت رفض التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينين، وهو ما يؤكد التزام الدولة المصرية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى وحمايته من أى محاولات تصفية قضيته العادلة، مؤكدا أن التهجير ليس انتهاك لحقوق الإنسان فحسب، ولكنه تصفية مباشرة للقضية الفلسطينية التى تعتبر قضية أمن قومى للدولة المصرية.