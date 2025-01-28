شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يشيد بجهود الحكومة المصرية أمام جميع الآليات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المجلس العربى لحقوق الإنسان بتقرير موازى لملف مصر فى المراجعة الدورية الشاملة، الذى سيناقش اليوم، جاء فيه أنه يعرب عن تقديرة لجهود حكومة جمهورية مصر العربية المبينة فى تقاريرها المقدمة لآلية المراجعة الدورية الشاملة وما تضمنته من الوفاء ببعض التزاماتها وتعهداتها الدولية بشأن قائمة المسائل والتوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة سواء التى قبلتها بشكل كامل أو بشكل جزئى.

وجاء فى التقرير أنه يتأكد هذا التقدير أن تلك الجهود تمت فى ظل مرور مصر بالعديد من التحديات سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى وما زالت متمثلة فى تحديات الحروب فى دول الجوار سواء من الحدود السودانية والحدود الليبية والفلسطينية وكذلك هجرة السوريين إلى مصر فضلا عما مرت به مصر من فترات عدم الاستقرار السياسى من 25 يناير 2011 وحتى منتصف 2014، والتى قد تشكل تحديات صعبة وقد تكون قد حالت بين الحكومة المصرية وبين الوفاء ببعض تعهداتها الدولية خلال المدة أواخر 2010 إلى منتصف 2014 ومن 3014 حتى 2019.

‎وأعرب المجلس عن تقديره أيضا لجهود الحكومة المصرية على انتظامها واستمرار التزامها بالحضور والتمثيل أمام جميع الآليات الدولية المعنية وذات الصلة بملف حقوق الإنسان فى مصر، وكذلك بالاهتمام بالردود على جميع التوصيات الصادرة عن تلك الآليات وقبول أغلبها سواء بشكل كامل أو جزئى لإلغاء حالة الطوارئ 2021، فضلا عن تفعيل وتنفيذ آلية العفو الرئاسى، وكذالك انتخاب وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.