شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: مسيرات عودة الفلسطينين هى الرد الأقوى على تصريحات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، إن مؤتمر اليوم يحضره 10 نقابات مهنية والباب مفتوح للانضمام للموقف الوطنى الذى نجتمع عليه جميعا كشعب ونقابات وأحزاب ومعارضة لرفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتضمنة فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد "البلشي" خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع النقابات المهنية بمقر نقابة الصحفيين اليوم، أن هذا الاجتماع جاء لشعور الناس بخطر شديد بأن ما لم يتم إنجازه طوال حرب وحشية شنها الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني، يريدون فرضه علينا وهذا أمر مرفوض.

وطلب البلشى من الحضور الوقوف تحية للشعب الفلسطيني وصموده فى الحفاظ على أرضه، وأضاف: "بالأمس جاءت مسيرات العودة لتكون الرد الأقوى على التصريحات الترامبية التى أعلن عنها الرئيس الامريكي".

وكانت النقابات المهنية اعلنت اليوم عن مؤتمرًا صحفيًا لإعلان موقف موحد وتفاصيل التحركات القادمة بشأن موقف موحد يعبر عن جموع المهنيين المصريين، تجاه مخططات الإدارة الأمريكية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.



مؤتمر نقابة الصحفيين



وقفة حداد على أرواح الشهداء



نقيب الصحفيين

جانب من مؤتمر نقابة الصحفيين



خالد البلشى



مؤتمر نقابة الصحفيين



أشرف زكى



مؤتمر نقابة الصحفيين



خالد البلشي



مؤتمر نقابة الصحفيين



مؤتمر النقابات المهنية



نقيب الصحفيين



لا لتهجير الفلسطينيين



كلمة نقيب السينمائيين



جانب من المؤتمر



مؤتمرالنقابات المهنية



أشرف زكى نقيب السينمائيين