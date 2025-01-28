شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين: سنلاحق مجرمى الحرب فى المحاكم الدولية والجنائية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

قال سعيد عبد الخالق الوكيل الأول لنقابة المحامين، أن النقابة ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ورفض المساس بحقوقه وخاصة حق العودة وأكدت النقابة أنها ضد التهجير وتؤيد قرار الدولة المصرية فى رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد "عبد الخالق" على رفض نقابة المحامين التام لدعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم شكلا وموضوعا وأكد نيابة عن الشعب المصري أجمع على أن الشعب بإمكانه تحمل أى التزامات اقتصادية كما اعتادنا فى السابق ولم نتنازل عن أى من ثوابتنا ولن يفرض أحد علينا واقع لا نريده.

وشدد على أن النقابة ستلاحق مجرمى الحرب فى المحاكم الدولية والجنائية فى العالم، مؤكدا على أن ما يحدث الآن فى الوطن العربي يؤكد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابات المهنية اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.