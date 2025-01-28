شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل وفدا طلابيا خلال جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبال، أثناء الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفداً طلابياً بالمرحلة الثانوية، بدعوة من النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به.

كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب -بمكتبه- وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني، وتم تنظيم جولة تفقدية لهم داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.