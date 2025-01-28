شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون وكيانات شبابية: نرفض تهجير الفلسطينيين ونصطف خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتطوعون والكيانات الشبابية وجموع الشباب المصري، انطلاقا من أن الشباب هم طليعة الشعب المصرى على تأكيد الرفض الشعبي المصري التام لأي طرح أو مقترح أو مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، سواء كان ذلك لدول الجوار أو لدول خارج نطاق الشرق الأوسط وتحت أي مسمى بشكل دائم أو مؤقت.

وشدد شباب مصر والكيانات الشبابية على أن مثل هه المقترحات حتى وإن جاءت تحت ذريعة الاستقرار والسلام إلا أنها أبعد ما تكون عن السلام وتؤدي إلى عواقب وتداعيات وخيمة تهدد أمن واستقرار كامل المنطقة.

وقال إن موقف القيادة السياسية الراسخ رفضاً تجاه طروحات التهجير والذي تم التأكيد عليه مراراً وتكراراً ما هو إلا ترجمة لموقف شعبي عام واصطفاف وطني تام خلف القيادة السياسية دعما وتأييداً لهذا الموقف الرافض للتهجير قسريا أو طوعيا والذي يعني تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف للأبد، كما أن التهجير هو إنتهاك مرفوض جملة وتفصيلا للسيادة الوطنية المصرية يصطف معه الشعب المصرى عن بكرة أبيه خلف قيادته الوطنية لمجابهة هذا السيناريو وإفشاله كما حدث مسبقاً والتاريخ خير شاهد ودليل منذ نكبة 1948.

وأوضح المتطوعون والكيانات الشبابية وجموع الشباب المصرى على أن الموقف المصرى هو موقف أصيل لا يقبل الضغط أو المساومة أو المزايدة، والتهجير خط أحمر وضعته القيادة السياسية بدعم شعبي كامل عن عقيدة لا تتزعزع، حماية وصون السيادة مصر الوطنية، وأمنها القومي..حفظ الله مصر الوطن قيادة وشعباً.