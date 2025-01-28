شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يجددون تفويض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، لقد اتفقت جميع الأحزاب المنضوية تحت راية التحالف على تجديد تفويض الرئيس السيسى، نظرا لأهمية الوقت الراهن وضرورة وقوف مصر جميعا علي قلب رجل واحد.

وأضاف مطر: "نقف جميعا خلف الرئيس السيسى وتفويضه في اتخاذ كل ما يراه مناسبا للحفاظ علي الأمن القومي والمواطن المصري، وأيضا دعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها وعدم تصفيتها، ورفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني.

وقال:"المواطن المصري بن البلد الجدع الذي يحافظ علي البلد رغم الظروف، فإنه وقت الشدائد تظهر المعادن، وأن الشعب بكل طوافه يقف خلف الرئيس ويدعمه بكل ما أوتي من قوة" مناشدا جميع القوى السياسية الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين دعمه التام للقوات المسلحة والشرطة المصرية رمز الأمن والأمان للوطن.