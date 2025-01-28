شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الإخوان يستخدمون الشائعات لزعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل استخدام أساليب غير مشروعة لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف التأثير على الرأي العام في مصر وزعزعة استقرار الدولة.

وأشار عبد العزيز إلى أن هذه الجماعة تسعى من خلال حملات إعلامية منظمة، إلى نشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية في البلاد، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي والأبواق الإعلامية التابعة لها.

وقال عبد العزيز إن الإخوان ينشرون قصصًا زائفة تتعلق بما يُزعم أنه "قمع" لحقوق الإنسان في مصر، ويدّعون أن النظام السياسي الحالي يستهدف معارضيه السياسيين.

وأوضح أن هذه الأكاذيب تزداد في أوقات الأزمات السياسية أو الأمنية، حيث تحاول الجماعة استغلال التوترات لإعادة تقديم نفسها كـ"ضحية" للتغطية على ممارساتها في دعم الإرهاب والتطرف.

وأكد عبد العزيز على أهمية دور الإعلام المصري والمواطنين في التصدي لهذه الحملة الدعائية، كما شدد على ضرورة توعية المواطنين حول أساليب جماعة الإخوان في ترويج الأكاذيب والشائعات، من خلال حملات توعية ومنصات إخبارية مستقلة.

وحذر من مغبة الانجرار وراء هذه الأكاذيب التي تهدف إلى إرباك المجتمع المصري، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل معًا من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.