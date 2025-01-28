شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى للنقابات المهنية بـ "الصحفيين" لرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

تعقد النقابات المهنية اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأى حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن عن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقاراتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.