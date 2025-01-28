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اليوم.. مؤتمر صحفى للنقابات المهنية بـ "الصحفيين" لرفض تهجير الفلسطينيين

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اليوم.. مؤتمر صحفى للنقابات المهنية بـ "الصحفيين" لرفض تهجير الفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:48 ص

تعقد النقابات المهنية اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأى حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن عن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقاراتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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