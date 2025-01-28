كوريا الجنوبية تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج

ابوظبي - سيف اليزيد - غطت الثلوج الكثيفة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، حيث تراكم حوالي 120 سنتيمترا من الثلوج في المناطق الجبلية بجزيرة جيجو جنوبي البلاد.

وشهدت مناطق أخرى في البلاد تساقطا كثيفا للثلوج، حيث تجاوزت الكمية 10 سنتيمترات في بعض المدن، بينما سجلت العاصمة سول حوالي 5ر2 سنتيمتر من الثلوج، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. وحتى الساعة الثامنة صباحا، كانت الثلوج تتساقط بمعدل يتراوح بين 1 إلى 3 سنتيمترات في الساعة في المناطق التي صدرت فيها تحذيرات من الثلوج، مع بعض المناطق التي تلقت حوالي 5 سنتيمترات في الساعة. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج، بالإضافة إلى هطول الأمطار، حتى يوم غد الأربعاء. كما توقعت تساقطاً إضافياً من الثلوج في سول وإنشيون والمناطق المحيطة بمقاطعة جيونجي. وشهدت البلاد موجة برد قاسية، حيث تراوحت درجات الحرارة الصباحية بين 10 درجات تحت الصفر ودرجة الصفر، بينما كانت درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال النهار بين 5 درجات تحت الصفر و6 درجات مئوية. وبسبب الأمطار الغزيرة، تم إلغاء ثلاث رحلات جوية، وتعليق رحلات حوالي 70 سفينة ركاب تعمل على 56 مسارا بحريا، وفقا لمركز تدابير السلامة ومواجهة الكوارث المركزي. كما أعلنت السلطات عن إغلاق مداخل 19 متنزها وطنيا في جميع أنحاء البلاد حفاظا على السلامة.