شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر لم تتوقف يوما عن مساندة الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر حريصة تماما على دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف، ومساعداتها تتنوع بين دعم سياسي وإنساني ومناصرة للقضية في مختلف المحافل الدولية.

ونوه "القماطي"، إلى تدفق مئات الشاحنات والمساعدات الى قطاع غزة بعد سريان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر إلى قطاع غزة تعكس الموقف الثابت للقيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إرسال القوافل الإغاثية إلى غزة، يأتي في إطار الجهود المستمرة لمصر في مساعدة المتضررين من الأزمة الحالية، مع ضمان وصول المساعدات بشكل آمن إلى المحتاجين، موضحا أن ما حدث في غزة كارثة مروعة بكل المقاييس.

وأوضح عمرو القماطي، أن مصر لم تتوقف يوما سواء قبل 7 أكتوبر أو بعدها في مساندة الشعب الفلسطيني ومد يد العون له، سواء عبر التحالف الوطني للعمل الأهلي أو الهلال الأحمر المصري أو غيرها وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع توفير الرعاية الطبية الطارئة للمصابين، والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية لتأمين وصول المواد الإغاثية بشكل فعال وآمن، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن المساعدات المصرية تشمل مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، بالإضافة إلى توفير الوقود لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية في غزة، وتتدفق في وقت حساس حيث يعاني فيه سكان القطاع من نقص حاد في الغذاء، المياه، الكهرباء، والرعاية الصحية الأساسية، وهو ما يبرز دور مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى.