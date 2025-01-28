«قيصر الحدود» بإدارة ترامب يحذر من اعتقالات واسعة للمهاجرين

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

هدد مسؤول ملف أمن الحدود في الولايات المتحدة، توم هومان، المهاجرين غير المُسجلين بشكل قانوني من عواقب تؤدي إلى اعتقالهم، حتى لو لم يكن لديهم أي سجل جنائي، وذلك في إطار التصعيد الذي تشهده سياسات الهجرة بالبلاد.

وأكد «قيصر الحدود» في مقابلة إعلامية، أمس، أن المهاجرين غير المُسجلين في البلاد يجب أن يكونوا في حالة قلق دائم، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإرسال رسالة واضحة مفادها بأن هناك عواقب لدخول البلاد بشكل غير قانوني.

وأضاف: «إذا لم نُظهِر العواقب، فلن يتم حل مشكلة الحدود أبداً»، مشيراً إلى أن الإدارة سترحل أكبر عدد ممكن من ملايين المهاجرين غير المُسجلين الموجودين في الولايات المتحدة، وأنه سيتم البدء بهؤلاء الذين يشكلون تهديدات على السلامة العامة والأمن القومي.

وأوضح أن إدارة ترامب لا تزال في المراحل الأولى فقط من تنفيذ خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين، وجعل الأولوية لهؤلاء الذين يشكلون تهديداً للسلامة العامة والأمن القومي، ولكن مع توسع العملية، سيكون هناك المزيد.