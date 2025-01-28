- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحاول السيطرة على جزر بالقرب من خيرسون الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على جزر صغيرة في مصب نهر دنيبرو مع تقدمها إلى البحر الأسود بالقرب من خيرسون في جنوب أوكرانيا.
وقال الليفتينانت بافلو دروهال، المتحدث باسم الوحدات الأوكرانية المتمركزة هناك، للوكالة، إن القوات الأوكرانية صدت 19 هجومَا خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف "دروهال" أنه نظرا لأن جميع نقاط الإنزال الممكنة في الجزر كانت معروفة للجيش الأوكراني، فإنه يجري استهدافها بنيران مدفعية دقيقة في أي وقت.
كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كشف الأحد، أن روسيا شنت هجمات على بلاده باستخدام 1250 قنبلة انزلاقية.
وقال الليفتينانت بافلو دروهال، المتحدث باسم الوحدات الأوكرانية المتمركزة هناك، للوكالة، إن القوات الأوكرانية صدت 19 هجومَا خلال الأسبوع الماضي.
هجمات روسيا على أوكرانياوقال "دروهال": "القوات الروسية تواصل محاولاتها لتأسيس موطئ قدم في منطقة الجزيرة عند مصب نهر دنيبرو"، مشيرًا إلى قتل أو إصابة 122 جنديًا روسيا خلال الهجمات.
وأضاف "دروهال" أنه نظرا لأن جميع نقاط الإنزال الممكنة في الجزر كانت معروفة للجيش الأوكراني، فإنه يجري استهدافها بنيران مدفعية دقيقة في أي وقت.
كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كشف الأحد، أن روسيا شنت هجمات على بلاده باستخدام 1250 قنبلة انزلاقية.