شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحاول السيطرة على جزر بالقرب من خيرسون الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

هجمات روسيا على أوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تعرضت لمئات الهجمات الروسية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على جزر صغيرة في مصب نهر دنيبرو مع تقدمها إلى البحر الأسود بالقرب من خيرسون في جنوب أوكرانيا.وقال الليفتينانت بافلو دروهال، المتحدث باسم الوحدات الأوكرانية المتمركزة هناك، للوكالة، إن القوات الأوكرانية صدت 19 هجومَا خلال الأسبوع الماضي.وقال "دروهال": "القوات الروسية تواصل محاولاتها لتأسيس موطئ قدم في منطقة الجزيرة عند مصب نهر دنيبرو"، مشيرًا إلى قتل أو إصابة 122 جنديًا روسيا خلال الهجمات.وأضاف "دروهال" أنه نظرا لأن جميع نقاط الإنزال الممكنة في الجزر كانت معروفة للجيش الأوكراني، فإنه يجري استهدافها بنيران مدفعية دقيقة في أي وقت.كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كشف الأحد، أن روسيا شنت هجمات على بلاده باستخدام 1250 قنبلة انزلاقية.وأشار إلى أن الهجمات تضمنت أكثر من 750 طائرة مسيرة، وأكثر من 20 صاروخًا خلال هذا الأسبوع وحده.وذكر أن أوكرانيا تعرضت لمئات الهجمات الروسية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، من بينها نحو 1250 قنبلة انزلاقية، وأكثر من 750 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 20 صاروخًا من طرازات مختلفة.