شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطبع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً هاماً، للإعلان عن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل"، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، وأعضاء هيئة مكتب الأمين العام، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية، وذلك بالمقر الرئيسى للحزب فى القاهرة.

وفى كلمته، جدد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، دعم وتأييد حزب مستقبل وطن للدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن أحد أهم حقوق الإنسان تتمثل فى حق المواطنين فى الشعور بالأمن مثل الحق فى المأكل والملبس والعلاج، لافتاً لحالة الاصطفاف الشعبى وغير المسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا لإعداد رؤية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون نهجاً يمكن الاستفادة منه، بتعميمها على كافة أمانات الحزب.

ومن جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزى، أن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل" سيتم توزيعها خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف.

وتناول الاجتماع، مناقشة رؤية الأمانة خلال الفترة المقبلة، فى القضايا والموضوعات ذات الصلة، فضلاً عن متابعة أداء أمانات حقوق الإنسان بكافة المحافظات، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية من هيئة مكتب الأمانة لأماناتها بالمحافظات، للتوعية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بشأن مقترحات وأفكار الحضور، حول كافة القضايا المحاور المتعلقة بعمل الأمانة، لتوعية كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب، بانجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.