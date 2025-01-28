شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع 2500 وجبة على الأولى بالرعاية بمناسبة الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع 2500 وجبة جاهزة على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وقد شارك في الحملة عدد من متطوعي المؤسسة، الذين قاموا بتوزيع الوجبات بشكل مباشر على المستفيدين في مناطق مختلفة من دمنهور، بما في ذلك شارع العبارة ومسجد التوبة، وذلك باستخدام قاعدة بيانات المؤسسة لتحديد الأسر المستحقة.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة 500 أسرة، حيث تم توزيع الوجبات وفقًا لعدد أفراد الأسرة لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية.

