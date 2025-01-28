شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصي بإصدار بيان من تنظيم الاتصالات والمالية حول الهواتف المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم برئاسة النائب أحد بدوى، رئيس اللجنة، لمناقشة سياسة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ضوء قرار تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأكد المهندس محمد شمروخ أن هذا القرار حقق ضبط أكثر للأسواق، وأن الهدف الأساسى منه هو تشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً أن أى هواتف تم استعمالها قبل بداية العام الحالى ليس عليها رسوم حتى ولو وصل لصاحبها رسالة بدفع رسوم، مشدداً على أن ما سيتم تطبيق الضريبة عليه هو الهواتف التى دخلت البلد من الأول من يناير الجارى فقط.

من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الهدف من المنظومة هو الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.

وأوصت لجنة الاتصالات بإصدار بيان مشترك من كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حول تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتوعية المواطنين.

كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتورة داليا الباز رئيسة الهيئة القومية للبريد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق فى شئون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات بتكليف المستشار القانونى لهيئة البريد بحضور اجتماعات مجلسى إدارة الشركتين وحصولهم على بدلات حضور هذه الاجتماعات.

وطالب النائب عبدالمنعم إمام من الدكتورة داليا الباز فحص مدى أحقية صرف مبالغ مالية من الشركتين لصالح المستشارين بالهيئة مقابل حضور تلك الاجتماعات، مطالبا بوقف صرف أية مبالغ على سبيل المكافآت أو الحوافز أو غيرها للمستشارين بالهيئة فى ضوء توجه الدولة لتقليل أعداد المستشارين، كما طالب بتقديم بيان تفصيلى من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها.

وطالب نواب اللجنة الدكتورة داليا الباز بالعمل على من إنشاء مكاتب البريد التى صدرت موافقات بإنشائها، والنظر فى إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يعمل على حسن إدارتها واستثمار أموالها.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قراراً بوقف صرف اى مبالغ مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس ادارات الشركات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات، متعهدة بأنها ستقوم بمتابعة إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، مؤكدة أن الهيئة اتخذت خطوات لإعادة هيكلتها على المستويين المالى والإدارى وكذا العمل على زيادة بعض الحوافز لجذب العملاء فى ضوء انخفاض إيداعات المودعين فى الهيئة ومنافسة البنوك لها.