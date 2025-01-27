شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربي للعدل والمساواة: تشويه الإنجازات من خلال الإخوان لا يقلل من عزيمة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام عبد القادر، نائب رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، إن ما أنجزته الدولة المصرية من مشروعاتٍ قوميةٍ تحت رعاية قيادتها السياسية الرشيدة ما كان للخيال أن يصل إليه، ولا للأحلام أن تبلغه، وهذا ما يستوجب أن يراه شبابنا رأي العين؛ ليتيقن من أنه لا تقدم للمجتمعات بعيدًا عن مشروعات تنموية بعيدة المدى، وأن بلوغ النهضة والرقي والوصول لحد الرفاهية مرهونٌ بثمرة تلك المشروعات المعجزة، وأنها السبيل الوحيد للخروج من حالة العوز لحالة العزة والكرامة؛ فمعظمها يرتبط بالتنمية الاقتصادية، وجزءٌ ليس بالقليل يُخدم على هذه التنمية.

وأكد "عبد القادر" خلال تصريح لـ ”الخليج 365”، إننا كمصريين ندرك أنه كلما حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع وفي الميدان المعاش نجد حالة من السعار تبديها الفئات الضالة فتعدد من مصادر بث الشائعات وتبتدع ما يخلق حالة من فك الرباط والوثاق والنسيج المجتمعي؛ فتستخدم طرائق ليست بالتقليدية في محاولات إضعاف الثقة لدى نفوس العامة من هذا الشعب العظيم، الذي أكدت مواقفه الحاسمة مرارًا وتكرارًا على اصطفافه خلف دولته ومؤسسات وطنه؛ فلا مساس بأمن داخلي وخارجي على السواء، وأن التضحية شعار المرحلة لا ريب.

وأشار الدكتور عصام عبد القادر إلى أن حالة الحقد البينة والكراهية المعلنة والعدوانية السافرة من قبل جماعات الظلام تجاه مصر ورموزها ومن حلموا على عاتقهم راية الإعمار ودحر الإرهاب في آن واحد، لها دلالة ومغزى واحد لا ينفك عن ماهية الفكر المنحرف، ويتمثل في الهدم مقابل تحقيق الغايات، وهذا المسعى الخبيث لن يحدث ما دام هناك يقظة شعبية تمتلك وعي تام بمجريات الأحداث وما يدور حولنا من صراعات لم ولن تنتهي؛ بالإضافة إلى الدور المؤسسي الذي يقع على عاتق مؤسساتنا الوطنية وأجهزتها المعنية التي تستبق الحدث وتدحر المخططات في صورها المختلفة؛ في أمن وأمان وصمام هذه الدولة العظيمة القدر والمقدار.

وأردف "عبد القادر" بقوله: إن معنويات المصريين وحبهم لوطنهم وتماسكهم في البأساء والضراء، ومشاعرهم الجياشة التي حققت ماهية التكافل والتضامن غير المسبوقة في العالم بأسره، وثقتهم في ربهم ومن بعد قيادتهم ومؤسسات وطنهم، لن يهزمهم ما تشيعونه وتروجون له من أباطيل وأكاذيب ليل نهار، ولن تفلح حيل الفتن التي تمارسونها في صورة ألاعيب قذرة لا تليق البتة بمن يجعل الدين شعاره؛ فالكذب يفوح من مصادركم غير السوية، وستظل قيم المجتمع النبيلة وأخلاقه الحميدة سياجًا حاميًا للدولة ورموزها ومحبيها وقاطنيها ومن يزودون عنها في كل وقت وحين.

وأختتم الدكتور عصام عبد القادر، نائب رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، بقوله: إن محاولات تشويه الإنجازات ليست مآرب ونوايا غير سوية فحسب؛ لكنها تخدم كل من يبتغي إسقاط الدولة وهيبتها، ويحاول أن يقلل من عزيمة أبناء الوطن ويفت عضد تماسكهم، وأؤكد أن هذا لن يحدث إلا في ظل وعي رشيد، ومعرفة صحيحة تدعمهما رؤية تقوم على عين اليقين لمشروعات قومية تنموية في شتى ربوع الوطن وبكامل أقاليمه بمجالات متباينة، كما أن المكتسبات التي حصدناها من خلق فرص العمل والخدمات غير المسبوقة للمواطن التي تتمثل في الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية وأمن وأمان وقوة رباط أسهمت في تعزيز وتعضيد قوة الدولة، وأدي لصلابة جبهتها الداخلية التي تصطف في طرفة عين حينما يناديها الواجب الوطني.



