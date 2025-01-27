شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات غير مسبوقة.. الدولة تنفذ 14762 مشروعا فى مجال الإنتاج الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

حققت الدولة المصرية إنجازات غير مسبوقة فى مجال الإنتاج الزراعي استطاعت الدولة المصرية أن تنتهى من تنفيذ نحو ( 14762 ) مشروعاً، وذلك فى الفترة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وحتى 2020/6/30، وبتكلفة تقديرية بلغت نحو ( 2207.3 ) مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو ( 4164 ) مشروعة بتكلفة تقديرية تبلغ ( 2569.8 ) مليار جنيه مصرى.

وأولى الرئيس منذ توليه الحكم فى شهر يونيو 2014 اهتمامًا كبيرًا بالزراعة، حيث استطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالى مشاريع الزراعة فى القطاعات المختلفة 224 مشروعًا.