شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لتنظيم الاتصالات يكشق حقيقة فرض ضرائب على الهواتف المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، سياسة الجهاز القومى للاتصالات فى ضوء فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة.

وقال النائب احمد بدوى رئيس اللجنة، أن هناك عددا كبيرا من طلبات الاحاطة مقدم حول الموضوع خاصة أن الامر به اكاذيب وشائعات وتصدر حالة من الاحباط للناس.

وأضاف: "هذا أمر خطير ويجب أن ترد اللجنة على ما يجرى" و تساءل بدوى عن وضع الأجهزة المحمولة قبل صدور القرار.

وعلق محمد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قائلا : " ما قبل القرار لن يحاسب اللى فات مات، وأن التليفونات الجديدة التى تم فتحها وتفعيلها قبل 1 يناير ليس عليها ضرائب او جمارك ".

وتابع رئيس اللجنة قائلا: "هناك مواطنون فتحوا الأجهزة قبل أول يناير ووصلتها رسائل بالضريبة" ورد "شمروخ " قائلا: لو الشخص استعمل التليفون قبل 1 يناير لن يطالب بضريبة والرسائل التى جاءت له سببها أنه استخدم شريحتين، وقام بإرسال رسالة من رقم ولم يرسل من الرقم الآخر، ولكن لو مواطن هرب تليفون بعد 1 يناير يبقى هيدفع ضرائب".

وأشار إلى أن هناك مليونا و700 ألف تليفون تم تفعيلها من التجار نهاية ديسمبر الماضى وما لم يتم تفعيله 600 الف تليفون فقط، أى أن الرقم الباقى يملكه التجار، ولفت إلى أن إجمالى مبلغ التهريب يصل إلى 70 مليار جنيه سنويا.