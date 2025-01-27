شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال: نرد على الشائعات بالأفعال ونترك الكلام لمن لا حيلة له والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن سياسة الدولة المصرية في الرد على الشائعات تكون بالأفعال، أما الكلام فنتركه لمن لا حيلة له غيره، معتبرا أن الجماعة لديها هدف والنيل من الدولة المصرية عبر حرب الشائعات التى شنها إعلام المطاريد ولجانهم الالكترونية.

وأوضح هلال أن مواقف القيادة السياسية أجهضت كل مخططات جماعة الإخوان وشائعاتهم بالحكمة والعمل والقوة كما لفت إلى أن مصر هي الدولة القوية العفية مهما حاول أهل الشر من بث شائعات ولن يستطيعوا أن يمسوها خاصة وأن على درجة كبيرة من الوعى وعند شعوره بالخطر يلتف حول قيادته وجيشه.