شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للاتصالات: تفعيل تطبيق الهوية الرقمية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، سياسة الجهاز القومى للاتصالات فى ضوء فرض ضرائب على الهاتف المحمولة المستوردة.

وقال النائب محمد عبادة امين سر لجنة الاتصالات إن وزارة المالية كانت مغيبة وقرار الضرائب على المحمول كان فى الدرج، وبعد صدروه، وضعنا الحمل كله على الجهاز القومى تنظيم الاتصالات، وتركنا المالية ".

وتساءل "عبادة " عن وضع المواطن الذى اشترى تليفون من التاجر الذى وضع شريحة لتفعيل الجهاز وباعه بعد ذلك ".

وعلق محمد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: "أصبح تليفون بلاك ليست ولو المواطن استعلم عنه سيجد عليه ضرائب "، ورد "عبادة " قائلا: " فى القرى يتم استغلال بطاقات الرقم القومى لناس تحت خط الفقر، لشراء الخطوط وفتحها "

وقال شمروخ: "سيتم اطلاق خدمات التحقق من الهوية الرقمية خلال شهر، ولن يتم تفعيل أى تليفون الا بعد أن تتحقق وزارة الداخلية من هويته وبيانات صاحبه، ولن يكون لدنا تليفون لا نعرف من يملكه ". وأضاف: "هذا التطبيق ستمتد خدماته لخدمات اخرى بالدولة، والهوية الرقمية هو مروع وزارة الداخلية ".