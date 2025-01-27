شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصي بإعفاء 2 محمول من الجمارك سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بمزيد من المرونة في القرار الحكومي الخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبًا بأن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى على أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسئولي الجمارك ومسئولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة، بأنه لابد من إقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تأكيدًا من الدولة المصرية على تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات النواب بأن هناك تفاؤلا من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، تأكيد على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدولة في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كل السبل لراحة المواطنين، ومزيد من الحرية علي ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.

من جهته أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا ما يهدد الصناعة الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك.

وقال الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بأنه منذ تطبيق القرار لن تتلقي أي مشكلة واحدة، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية خاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.



