شكرا لقرائتكم خبر عن البرديسى: الإخوان لديها مخطط لاستهداف الأمن القومى بالشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن وسائل الإعلام لها دور فى التصدى لهذه الأكاذيب، وشدد على ضرورة التوعية المجتمعية والتحقق من المعلومات قبل تداولها، وذكر أن جماعة الاخوان لديها مخطط لاستهداف الأمن القومى المصرى وزعزعة استقرار الدولة من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر منصات الإعلام الاجتماعي

وأوضح البرديسى أن الجماعة تشويه صورة الحكومة المصرية وتعزيز الانقسامات الداخلية من خلال استخدام الشائعات والأكاذيب بشكل ممنهج.

وأوضح البرديسى أن هذه الحملات الإعلامية المدعومة من قبل الإخوان تأتى فى وقت حساس تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية وسياسية، وهو ما يجعل من السهل استغلال بعض الأزمات لإشعال الفتن وتحقيق أجنداتهم الخاصة. كما أشار إلى أن هناك محاولات مستمرة لزعزعة الثقة بين الشعب والحكومة، معتمدة على تحريف الحقائق وتشويه الواقع.

وأكد البرديسى أن مصر قادرة على تجاوز هذه المحاولات البائسة من خلال تعزيز قوتها الداخلية وإصلاحاتها المستمرة، مشيراً إلى أن الشائعات لن تؤثر فى مسارها التنموى والنضال من أجل مستقبل أفضل للمصريين.