شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر أقوى من شائعات الإخوان.. وإنجازات الدولة المصرية على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية أقوى من جميع الشائعات التى تقف خلفها قنوات أهل الشر، مشيرا إلى أن إنجازات الدولة المصرية فى جميع المجالات على أرض الواقع سواء فى قطاع النقل والمواصلات أو مجال الصناعة أو مجالات تطوير المناطق العشوائية وغيرها.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية أطلقت ماكينة الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية من أجل بث الفتنة وزعزعة الاستقرار داخل مصر، موضحا أن الجماعة الإرهابية تتبع خطة ممنهجة لنشر الأكاذيب والشائعات بهدف تحقيق مكاسب سياسية وزعزعة استقرار الدول، وما حدث فى مصر من تنمية شاملة واستقرار يثير حنق الإرهابيين والإخوان بشكل لم يسبق له مثيل.

وأوضح النائب محمد عزت القاضى، أن الإخوان الإرهابيين يعتمدون على وسائل الإعلام الخاصة بهم ومنصات التواصل لتحريف الحقائق وتضليل الرأى العام، موضحًا أن ترويج الشائعات هدفه إحداث بلبلة وزيادة حالة الاستقطاب داخل المجتمع.

وقال النائب محمد عزت القاضى أن سرعة انتشار الشائعات فى ظل التطور التكنولوجى وزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعى تجعل من السهل على العناصر المضللة تمرير رسائلها الكاذبة إلى شريحة واسعة من الجمهور، وعادة ما تعتمد هذه الجماعة على أساليب متطورة لجعل الشائعات تبدو موثوقة، من خلال استخدام لغة خطابية محايدة أو استشهادات بمصادر زائفة، مما يعزز من تأثيرها على الرأى العام.

وأشار القاضى إلى أن الشائعات تنهار منها المجتمعات وهى أخطر ما يواجه المجتمع، وأن الشائعات والأكاذيب الهدف منها هو الفتنة والفتنة أشد من القتل لأن القتل يمكن أن ينال من شخص واحد فقط ولكن الشائعات الهدف منها قتل المجتمع أجمع، مؤكدا أن الأجهزة المعنية، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، تعمل بشكل مستمر على تنفيد الشائعات والرد عليها بمعلومات دقيقة وصحيحة، ما يعزز الثقة بين الدولة والشعب، موضحا أن الجماعة تلجأ إلى أساليب دعائية متطرفة، تصور نفسها كضحايا، فى حين تسعى لتحقيق أهدافها السياسية على حساب استقرار الدول وفى المقدمة مصر.