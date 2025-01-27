توقف الصندوقين الأسودين يعقد حقيقة حادث طائرة جيجو إير

أكد التقرير الأول بشأن تحطم طائرة «جيجو إير» الشهر الماضي في كوريا الجنوبية وجود آثار اصطدام طيور بمحركات الطائرة، على الرغم من أن المسؤولين لم يحددوا سبب الحادث الذي أودى بحياة جميع الأشخاص باستثناء شخصين من أصل 181 شخصا كانوا على متنها.

وذكر التقرير الأولي للحادث، الذي أصدرته هيئة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية، أن الصندوقين الأسودين للطائرة ـ مسجل بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة ـ توقفا عن التسجيل قبل نحو أربع دقائق من وقوع الحادث، وهذا من شأنه أن يُعقد الجهود الرامية إلى معرفة سبب الحادث.

البط المهاجر

بيّن التقرير أنه تم العثور على ريش وبقع دماء طيور في كلا المحركين، وأن «العينات أُرسلت إلى منظمات متخصصة لتحليل الحمض النووي، وقد حددتها منظمة محلية على أنها تنتمي إلى طيور البط المهاجر».

فشل العجلات

انزلقت طائرة بوينج 737-800 عن المدرج بمطار موان الدولي في 29 ديسمبر بعد فشل عجلات الهبوط، واصطدمت بهيكل خرساني، واندلعت النيران فيها. وكانت الطائرة عائدة من بانكوك، وجميع ضحاياها من كوريا الجنوبية باستثناء اثنين من مواطني تايلاند. وقال العديد من المحللين إن الهيكل الخرساني، الذي يضم مجموعة من الهوائيات تسمى أجهزة تحديد المواقع التي توجه الطائرات في أثناء الهبوط، كان من المفترض أن يُبنى بمواد أخف وزنا يمكن أن تنكسر بسهولة أكبر عند الاصطدام. وأعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، أنها ستُزيل الهيكل الخرساني في المطار.

إشارة استغاثة

قال المحققون، في وقت سابق، إن مراقبي الحركة الجوية حذروا الطيارين من احتمال اصطدام الطيور بهم قبل دقيقتين من إرسال الطائرة إشارة استغاثة تؤكد وقوع اصطدام طائر، وبعد ذلك حاول الطيارون الهبوط اضطراريا. وذكر التقرير الأولي أن الطيارين لاحظوا أيضا مجموعة من الطيور في أثناء اقترابهم من المدرج في مطار موان، وأن كاميرا أمنية صورت الطائرة وهي تقترب من الطيور خلال هبوط فاشل أيضا.

وأفاد التقرير بأن السلطات ستفكك المحركات، وتفحص مكوناتها بعمق، وتحلل الصندوق الأسود وبيانات مراقبة الحركة الجوية، وتحقق في أدلة الجسر ومحدد الموقع واصطدام الطيور.