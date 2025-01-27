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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة بعد توقفها 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعد قرابة 5 سنوات على توقفها بسبب جائحة كورونا وتوترات سياسية لاحقة، أعلنت الهند الإثنين الاتفاق مع الصين على استئناف الرحلات المباشرة بينهما.
وجاء الإعلان في ختام زيارة لوزير الخارجية إلى نيودلهي، في مؤشر جديد على تحسن في العلاقات المتوترة بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان.
وأوضحت وزارة الخارجية الهندية، أن زيارة موفد كبير إلى بكين أسفرت عن الاتفاق "من حيث المبدأ على استئناف الخدمات الجوية المباشرة بين البلدين".
وأكد بيان الوزارة الهندية، أن الطرفين اتفقا على تعزيز الجهود الدبلوماسية "لاستعادة الثقة المتبادلة" ولحل قضايا تجارية واقتصادية عالقة.
وجاء الإعلان في ختام زيارة لوزير الخارجية إلى نيودلهي، في مؤشر جديد على تحسن في العلاقات المتوترة بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان.
الرحلات المباشرة بين الهند والصينويزور الصين الوزير فيكرام ميسري أكبر دبلوماسي هندي، منذ اشتباك بين جنود البلدين في الهيمالايا على حدودهما المشتركة في 2020 أدى إلى تدهور العلاقات بينهما.
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وأوضحت وزارة الخارجية الهندية، أن زيارة موفد كبير إلى بكين أسفرت عن الاتفاق "من حيث المبدأ على استئناف الخدمات الجوية المباشرة بين البلدين".
العلاقات الصينية الهنديةوأضاف أن "السلطات الفنية ذات الصلة في الجانبين ستلتقي وتناقش إطارًا محدثًا لهذا الغرض في موعد قريب".
وأكد بيان الوزارة الهندية، أن الطرفين اتفقا على تعزيز الجهود الدبلوماسية "لاستعادة الثقة المتبادلة" ولحل قضايا تجارية واقتصادية عالقة.