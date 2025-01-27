شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: تصريحات ترامب تجافى كل قرارات الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة عن انعزال دائم على أرض الواقع، وتجافى كل القرارات الشرعية الدولية على إقامة دولة فلسطين وفقا لاتفاقية أوسلو، مؤكدا أن التهجير القسري جريمة حرب يعاقب عليها.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الحل ما هو ذهب إلى الدولة المصرية هو وقف إطلاق النار وعودة السكان إلى سكنة في القطاع، وتثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا أن عشرات الآلاف نزحت إلى الشمال متمسكين بأرضهم، وهذه رسالة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه.

وتابع أن مصر عبر تاريخها تدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني، ولا تقبل أبدا تهجيره ولا على أرض مصر ولا خارج مصر، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف مع قرارات الشرعية الدولية وعدم استخدام حق الفيتو ضد الشعب الفلسطيني.