شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: محاولات تهجير الفلسطينيين مرفوضة ومصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، رفضها التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت موسى، إن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى القرارات الدولية والمبادرات العربية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، تعد خطوة مرفوضة تمامًا وغير مقبولة، وتتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن مصر كانت دائمًا وستظل داعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن مثل هذه الاقتراحات لن تجد لها مكانًا على أرض مصر.

وأشادت عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس النواب الأخيرة التي أكدت دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن مجلس النواب المصري يقف في صف واحد مع القيادة السياسية المصرية، التي أكدت مرارًا أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية، وأن مصر ستظل في مقدمة الدول المدافعة عن حقوق الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقبل بأي حلول جزئية أو مؤقتة للقضية الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويمكّنه من بناء دولته المستقلة.